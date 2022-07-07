"Не может не вызывать уважения": Амосов похвалил Дрозденко за нежелание снимать ограничения по срокам губернаторов

Нежелание губернатора и депутатов Ленобласти менять устав и отказываться от ограничений по срокам для главы региона встретило позитивную реакцию со стороны петербургского парламентария Михаила Амосова. Он считает, что такой подход со стороны Александра Дрозденко "не может не вызывать уважения", и видит во внутренней политике Ленобласти признаки подлинного демократизма.

"Пример Ленинградской области показывает, можно быть даже единороссом, но оставаться на позиции здравого смысла и уважения к избирателям", - написал Амосов в своем Telegram-канале.

Петербуржец также считает, что Дрозденко представляет собой образец регионального руководителя, демонстрирующего большую эффективность и вызывающего меньше нареканий, чем некоторые его коллеги. Амосов сожалеет, что депутаты из его города, наоборот, поддержали решение, позволяющее губернатору избираться два и более сроков подряд. Он напоминает, что голосовал против этой поправки.