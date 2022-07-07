Больница Святого Георгия больше не принимает коронавирусных больных

Стены больницы Святого Георгия в Петербурге покинул последний пациент, лечившийся в ней от коронавирусной инфекции, передает пресс-служба Смольного. Теперь стационар сосредоточится на плановой помощи. В частности, введенный осенью новый корпус будет лечить горожан с инсультом, сахарным диабетом, пульмонологическими недугами и проводить реабилитацию.

Губернатор Александр Беглов, обращаясь к коллективу медучреждения, напомнил, что оно первым в городе стало принимать людей с симптомами COVID-19, за 27 месяцев вылечив 35 тысяч таких пациентов.

"Во время эпидемии почти треть ваших пациентов поступали в тяжелом состоянии и нуждались в особом мастерстве врачей. Каждому седьмому больному требовалась хирургическая помощь. Вы накопили колоссальный опыт. Вы - настоящие герои", - поблагодарил медиков глава города.

Беглов также отметил, что медики участвовали в проектировании и строительстве нового корпуса-трансформера, обговаривая каждую деталь.