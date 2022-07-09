Восемь жителей донецкого Енакиево обследуются в больницах Ленобласти

Пятеро детей и трое взрослых жителей города Енакиево в Донецкой народной республике проходят обследование в больницах Ленобласти, сообщила 9 июля пресс-служба региональной администрации. Их пребывание в областных медучреждениях объяснили невозможностью получить помощь на территории ДНР.

Среди пациентов — дети в возрасте от 10 месяцев до 17 лет, страдающие неврологическими и соматическими заболеваниями. В свою очередь, взрослые больные жалуются на патологии позвоночника. Всех их обследуют, после чего окажут необходимую помощь, включая операции, если они потребуются.

По рассказу главы областного комздрава Сергея Вылегжанина, первоначально пациентов обследовала бригада медиков, прибывших из Ленобласти в Енакиево. После ряда телемедицинских консультаций было решено переправить больных на лечение в региональные медучреждения. "Область взяла на себя все транспортные расходы и пребывание жителей Енакиево в наших больницах. О сроках лечения говорить пока рано — будем делать все необходимые процедуры, темп восстановления у каждого пациента индивидуальный", — сообщил чиновник.

Ранее Ленобласть взяла на себя шефство над Енакиево. В конце мая туда отправились медики, а после городу были переданы автобусы и книги с оборудованием.

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