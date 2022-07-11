Университету им. Лесгафта удалось добиться снижения штрафа за плохо убранный снег

Национальному государственному университету физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта удалось добиться заметного снижения штрафа, который на него наложила Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) за некачественную уборку своей территории минувшей зимой. Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Петербурга.

Штраф ГАТИ вуз решил оспорить в марте. Перед этим, в начале февраля, работники инспекции изучили состояние прилегающей к университету территории на Никольской площади, 1А. Как итог, они зафиксировали складирование снега, неубранную с крыши наледь.

ГАТИ составила административный протокол о несоблюдении правил благоустройства территории и оштрафовала вуз на 130 тысяч рублей. При этом по данной статье штраф для юрлиц достигает 1 млн рублей.

Арбитражный суд Петербурга признал наличие правонарушения и штраф всё же снизил — до 50 тысяч рублей.