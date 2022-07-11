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Университету им. Лесгафта удалось добиться снижения штрафа за плохо убранный снег

фото ЗакС политика Университету им. Лесгафта удалось добиться снижения штрафа за плохо убранный снег

Национальному государственному университету физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта удалось добиться заметного снижения штрафа, который на него наложила Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) за некачественную уборку своей территории минувшей зимой. Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Петербурга.

Штраф ГАТИ вуз решил оспорить в марте. Перед этим, в начале февраля, работники инспекции изучили состояние прилегающей к университету территории на Никольской площади, 1А. Как итог, они зафиксировали складирование снега, неубранную с крыши наледь.

ГАТИ составила административный протокол о несоблюдении правил благоустройства территории и оштрафовала вуз на 130 тысяч рублей. При этом по данной статье штраф для юрлиц достигает 1 млн рублей.

Арбитражный суд Петербурга признал наличие правонарушения и штраф всё же снизил — до 50 тысяч рублей.


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