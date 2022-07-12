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В Москве Google получил штраф по иску Ильи Ремесло

фото ЗакС политика В Москве Google получил штраф по иску Ильи Ремесло

Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании Google штраф в размере 60 тысяч рублей по иску юриста Ильи Ремесло, сообщил 12 июля "Интерфакс". Как передает информагентство, Google была признана виновной в нарушении правил обращения с персональными данными частного лица (ч. 5 ст. 13.11 КоАП).

Суть требований истца сводилась к удалению его персональных данных из ролика, выпущенного ранее оппозиционером Алексеем Навальным. Видео было опубликовано на видеохостинге YouTube, принадлежащим Google, Ремесло обращался в Роскомнадзор с просьбой заблокировать запись.

Ремесло неоднократно писал жалобы на российских оппозиционеров. Например, он судился с экс-депутатом Дмитрием Гудковым и требовал проверить легитимность сбора денег на предвыборную кампанию Любови Соболь*.

*Минюст внёс юристку Любовь Соболь в реестр СМИ - иностранных агентов


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