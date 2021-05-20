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14:59

На Соболь пожаловались в СК из-за сбора денег на её предвыборную кампанию

фото ЗакС политика На Соболь пожаловались в СК из-за сбора денег на её предвыборную кампанию

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло написал жалобы в МВД, прокуратуру и Следственный комитет, требуя проверить легитимность сбора денег на предвыборную кампанию Любовь Соболь. Свою инициативу он прокомментировал в разговоре с "МБХ медиа".

"Речь о том, что Любовь ведет незаконный сбор средств, якобы собирая на свою избирательную кампанию, хотя у нее нет зарегистрированного счета, с которого будет оплачивать расходы, в частности по сбору подписей и на все остальные агитационные дела. Она физически не может тратить на то, на что она собирает деньги сейчас", - считает юрист.

Ссылаясь на некие "инсайдерские источники", Ремесло сообщил, что собираемые кампанией Соболь деньги тратятся отнюдь не на предвыборные нужды. Наконец, заключил осведомлённый юрист, по его информации, средства идут на счета некоего третьего лица, поэтому Соболь якобы таким образом уклоняется от погашения кредитной задолженности.

"В-третьих, на мой взгляд, имеется большой блок нарушений в сфере персональных данных. Там нет ни единого документа, который бы регламентировал бы их использование. Все это плохо выглядит, так вводятся в заблуждение жертвователи, которые могут еще попасть под обвинение в экстремизме и просто потерять свои деньги, думая, что перечисляют их на избирательную кампанию", - заключил Ремесло.

Любовь Соболь, напомним, является фигуранткой "санитарного" дела и пребывает под домашним арестом, что, впрочем, законодательно не мешает ей заниматься предвыборной деятельностью.

Илья Ремесло неоднократно пытается судиться с оппозиционерами: последний иск, поданный к Дмитрию Гудкову, он выиграл.

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