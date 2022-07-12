Беглов напомнил петербуржцам о ревакцинации и посоветовал носить маски

К настоящему времени большинство коронавирусных ограничений в Петербурге сняты, однако заболевание не исчезло окончательно, говорится в сообщении пресс-службы губернатора от 12 июля. В связи с этим горожанам напомнили о пользе прививки от COVID-19, указав на подъем заболеваемости в ряде стран мира.

"Сейчас время отпусков, петербуржцы уезжают в отпуск в другие города и страны. К нам приезжают туристы. Необходимо обезопасить себя. Вакцинация и ревакцинация снижает риск заболеть или получить осложнения", — напомнили петербуржцам в пресс-службе.

Согласно сообщению Смольного, сейчас в городе действуют пять мобильных пунктов вакцинации, а также 181 стационарный пункт для взрослых и 92 для детей. При этом в конце января в Петербурге насчитывалось 56 мобильных пунктов при 190 стационарных для взрослых.

Об опасности коронавируса высказался и непосредственно губернатор Александр Беглов. При этом он не только указал на пользу прививок, но также вспомнил о снятом ранее требовании носить защитные маски. "Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу еще одного шанса!" — приводит его слова пресс-служба.

Сегодня же стало известно о рекомендации москвичам носить маски, выдвинутой столичным оперштабом.