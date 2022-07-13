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Роспотребнадзор не планирует вводить новые ограничения в связи с коронавирусом

фото ЗакС политика Роспотребнадзор не планирует вводить новые ограничения в связи с коронавирусом

Роспотребнадзор не считает необходимым вводить новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили 13 июля в санитарной службе. В то же время россиянам напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности во избежание заражения.

"Людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами", — отметили в Роспотребнадзоре. Кроме того, сохраняется рекомендация проходить ревакцинацию от COVID-19 каждые полгода.

В то же время в службе находят маловероятным увеличение количества госпитализаций из-за распространения новых подвариантов штамма "омикрон" в России. "Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "альфа" или "дельта"", — уверены в Роспотребнадзоре. В связи с этим введение ограничений по коронавирусу не представляется специалистам необходимым.

По итогам прошедшей недели в России выявлено 22 683 новых пациентов с коронавирусом. Показатель заболеваемости оказался на 8,2% выше, чем неделей ранее, и выше на 6%, чем в среднем за последние четыре недели.

Накануне петербургский губернатор Александр Беглов призвал горожан пройти ревакцинацию и использовать маски в общественных местах.


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