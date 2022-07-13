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В Минпромторге рассказали о пользе небеленой бумаги для глаз

фото ЗакС политика В Минпромторге рассказали о пользе небеленой бумаги для глаз

Замглавы Минпромторга Олег Бочаров порассуждал о пользе небеленой и вреде беленой офисной бумаги, рассказало 13 июля РИА Новости. По версии чиновника, первая полезнее для глаз и к тому же стоит дешевле.

"Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага полезна для глаз человека", — поделился открытием Бочаров. Также он отметил снижение себестоимости небеленой бумаги и заключил, "что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами".

По словам замминистра, Светлогорские, Кондопожские, Туринские ЦБК уже адаптировались к работе в условиях санкций и приступили к выпуску офисной бумаги без использования отбеливателя.

Весной, на фоне начавшейся спецоперации на Украине, российские производители остались без импортных реагентов для отбеливания бумаги, что привело к остановке фабрик и росту цен. В апреле Минпромторг объявил о решении проблем с нехваткой офисной бумаги, что не помешало петербургским муниципалитетам закупать ее по 949 рублей за пачку, а Заксобранию — оптимизировать документооборот ради экономии.


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