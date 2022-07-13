Росстат сообщил о снижении цен за неделю

За неделю со 2 по 8 июля цены в России в среднем снизились на 0,03 %, следует из опубликованных в среду данных Росстата. При этом с начала месяца стоимость товаров в стране подросла на 0,17 %, а с начала года — на 11,6 %.

Среди прочего, за неделю сахар-песок подешевел на 1,3 %, гречневая крупа — на 1,1 %, а куриные яйца — на 1 %. Стоимость плодовоовощной продукции в среднем снизилась на 3,7 %, при этом сильнее всего уменьшилась цена белокочанной капусты (на 13 %), а также свеклы (на 8 %) и картофеля (на 7,6 %).

В то же время подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,6 %), маргарин (на 0,5 %) и замороженная рыба (на 0,4 %), а также огурцы (на 2,2 %).

Что касается непродовольственных товаров, то туалетное мыло за неделю прибавило в цене 0,6 %, спички и сухие корма для животных — 0,5 %, а хозяйственное мыло и зубные щетки — на 0,4 %.