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Выборы 2021

Муниципал 20:50

Депутат Горячева объяснила, почему "Новые люди" не пойдут на муниципальные довыборы

фото ЗакС политика Депутат Горячева объяснила, почему "Новые люди" не пойдут на муниципальные довыборы

Глава петербургского отделения "Новых людей", депутат Государственной думы Ксения Горячева рассказала, почему в партии решили не выдвигать своих претендентов на дополнительных муниципальных выборах. У партии уже была запланирована программа по работе с избирателями, что, по ее словам, важнее внезапно назначенных выборов. 

"Мы привыкли запоминаться избирателям делами, общаться на встречах и идти от людей, чтобы они знали, кого выбирают. Сейчас же сроки очень сжаты, на лето у нас запланирован свой политический проект, бросать всех, перекраивать планы, жечь ресурсы партии и ресурсы кандидатов - неправильно по отношению к людям, когда мы можем направить и силы, и деньги на работу в городе, как и делали до этого", - написала Горячева в своем Telegram-канале 13 июля. 

Парламентарий отметила, что "Новые люди" готовятся к полноценным муниципальным выборам, которые пройдут в Петербурге в 2024 году. Сейчас при партии работает "политическая школа", где и отбирают будущих кандидатов в муниципальные советы. 

Напомним, незадолго после объявления выборов глава фракции "Новые люди" в Заксобрании Петербурга Дмитрий Павлов сообщил ЗАКС.Ру, что они готовятся выдвинуть в муниципалитеты наиболее активных партийцев. Позже Горячева рассказала, что претендентов в муниципалитеты от их объединения на довыборах не будет. 

Сейчас в городе вакантны 38 мандатов в 17 муниципальных образованиях. Единый день голосования состоится 11 сентября. 

Константин Леньков


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Горячева Ксения Александровна 

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