Депутат Горячева объяснила, почему "Новые люди" не пойдут на муниципальные довыборы

Глава петербургского отделения "Новых людей", депутат Государственной думы Ксения Горячева рассказала, почему в партии решили не выдвигать своих претендентов на дополнительных муниципальных выборах. У партии уже была запланирована программа по работе с избирателями, что, по ее словам, важнее внезапно назначенных выборов.

"Мы привыкли запоминаться избирателям делами, общаться на встречах и идти от людей, чтобы они знали, кого выбирают. Сейчас же сроки очень сжаты, на лето у нас запланирован свой политический проект, бросать всех, перекраивать планы, жечь ресурсы партии и ресурсы кандидатов - неправильно по отношению к людям, когда мы можем направить и силы, и деньги на работу в городе, как и делали до этого", - написала Горячева в своем Telegram-канале 13 июля.

Парламентарий отметила, что "Новые люди" готовятся к полноценным муниципальным выборам, которые пройдут в Петербурге в 2024 году. Сейчас при партии работает "политическая школа", где и отбирают будущих кандидатов в муниципальные советы.

Напомним, незадолго после объявления выборов глава фракции "Новые люди" в Заксобрании Петербурга Дмитрий Павлов сообщил ЗАКС.Ру, что они готовятся выдвинуть в муниципалитеты наиболее активных партийцев. Позже Горячева рассказала, что претендентов в муниципалитеты от их объединения на довыборах не будет.

Сейчас в городе вакантны 38 мандатов в 17 муниципальных образованиях. Единый день голосования состоится 11 сентября.

Константин Леньков