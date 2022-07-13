Глава ВОЗ призвал страны мира вернуться к масочному режиму

На фоне повышения заболеваемости коронавирусом в мире глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к правительствам с призывом возобновить масочный режим в своих странах, передает 13 июля Sky News.

В своем обращении глава ВОЗ попросил государства "применить проверенные меры", включая ношение масок, улучшенную вентиляцию и протоколы тестирования и лечения. "Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников", — произнес он и выразил обеспокоенность тенденцией к увеличению смертности.

По мнению Тедроса Аданома Гебрейесуса, сейчас в мире существует "серьезный разрыв" в восприятии угрозы коронавируса между научным сообществом, политиками и обычными людьми. Как полагает ученый, сейчас существует двойная задача: "сообщать о рисках и укреплять доверие сообщества к инструментам здравоохранения и социальным мерам общественного здравоохранения, таким как ношение масок, дистанцирование и вентиляция".

Ранее петербургский губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с призывом носить маски в общественных местах.