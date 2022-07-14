В Петербурге зафиксировано "катастрофическое снижение" иммунитета к коронавирусу

Коллективный иммунитет к COVID-19 "катастрофически" снизился в Северной столице, заявил замглавы комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов вечером 13 июля в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Катастрофически снижается уровень коллективного иммунитета в городе Санкт-Петербурге, — произнес Мотовилов. — Дело в том, что коллективный иммунитет складывается из количества лиц привитых и также переболевших. Так вот эти цифры в городе Санкт-Петербурге на пике превышали 80%, сейчас эта цифра менее 30%".

По словам чиновника, сложившаяся ситуация вызывает "определенные опасения". Причинами ее Мотовилов назвал низкое количество ревакцинаций от ковида. Согласно приведенным им данным, к настоящему моменту повторно привились только 360 тысяч петербуржцев, что соответствует немногим более 10% от первично привитых.

Согласно данным федерального оперштаба от 14 июля, коллективный иммунитет в Петербурге держится на уровне 25,8%. Полностью вакцинированы более 3,5 миллиона горожан, прививку первым компонентом прошли 3,7 миллиона человек.

Сегодня в Ленобласти было приостановлено действие ряда ограничений по коронавирусу, включая действие масочного режима.