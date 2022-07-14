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Новости 15:11

Дрозденко приостановил действие масочного режима в Ленобласти

фото ЗакС политика Дрозденко приостановил действие масочного режима в Ленобласти

Начиная с 14 июля в Ленобласти прекращается действие ряда ограничений по коронавирусу, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Согласно обновленному тексту документа, в области приостанавливается действие масочного режима, а вместе с ним и ограничений на проведение массовых мероприятий. Также на паузу поставлено действие таких мер, как самоизоляция лиц с хроническими заболеваниями и изоляция контактировавших с пациентами граждан.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с призывом вернуться к масочному режиму в странах мира. До этого к петербуржцам обратился губернатор Александр Беглов, попросивший носить маски в общественных местах.


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