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Новости 18:57

Попова допустила рост заболеваемости коронавирусом

фото ЗакС политика Попова допустила рост заболеваемости коронавирусом

Появление новых подвариантов штамма "Омикрон" способно привести в обозримом будущем к росту заболеваемости среди россиян, заявила 14 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время она выразила мнение, что это не приведет к подъему госпитализаций.

"С появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек", — приводит слова Поповой РИА "Новости".

В то же время главный санитарный врач отметила, что "готовность к новым вызовам должна быть высокой".

Ранее замглавы петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов заявил о "катастрофическом снижении" иммунитета к коронавирусу среди горожан.


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