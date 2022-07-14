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Суд оштрафовал журналистку Пономаренко за комментарий в TikTok

фото ЗакС политика Суд оштрафовал журналистку Пономаренко за комментарий в TikTok

Ленинский райсуд Барнаула оштрафовал журналистку RusNews Марию Пономаренко на 15 тысяч рублей из-за комментария в TikTok, сообщил 14 июля проект "ОВД-Инфо"*. По информации правозащитников, ее признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

По версии следствия, в сентябре 2021 года Пономаренко оставила в соцсети комментарий с высказываниями о сотрудниках полиции. Силовики сочли, что текст содержал "негативную оценку группы лиц", выраженную в оскорбительной форме, что якобы свидетельствовало "об унижении их [полицейских] достоинства по признаку принадлежности к правоохранительной структуре власти".

О заведении административного дела против журналистка стало известно в конце июня.

Накануне Пономаренко пожаловалась на уколы "неизвестной субстанцией" во время пребывания в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице, куда ее поместили на экспертизу. Против нее возбуждено уголовное дело о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК РФ). В апреле она была задержана и арестована в Петербурге, позже ее перевели в СИЗО Барнаула.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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