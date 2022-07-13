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Арестованная за фейки об армии журналистка Пономаренко пожаловалась на уколы "неизвестной субстанцией" в психбольнице

фото ЗакС политика Арестованная за фейки об армии журналистка Пономаренко пожаловалась на уколы "неизвестной субстанцией" в психбольнице

Журналистка издания RusNews Мария Пономаренко сообщила, что в стенах Алтайской краевой клинической психиатрической больницы в Барнауле, куда её переводили из СИЗО для проведения экспертизы, ей, с её слов, делали уколы "неизвестной субстанцией". Пономаренко пребывает под арестом в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии.

На данный момент журналистку уже перевели обратно в стены барнаульского СИЗО.

"Там творился треш. Меня за требование личной одежды, посуды, мыльно-рыльных средств и прокладок насильно кололи неизвестной субстанцией, которая должна была успокаивать, однако... Трое суток вообще не помню", — написала Пономаренко в письме, адресованном другу, выдержки из которого цитирует RusNews.

Уколы, по словам журналистки, ей делали сразу несколько человек: тюремщики, вспоминает она, держали ей руки и ноги и прижимали к кровати, пока медсестра ставила препарат. "Вернулась в СИЗО как в санаторий", - резюмировала своё пребывание в психбольнице Пономаренко.

В стены психбольницы журналистка попала в начале июля.

Марию Пономаренко задержали в апреле в Петербурге по подозрению в распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ). Позже её этапировали в Барнаул, 21 июня суд продлил ей срок содержания в СИЗО. Позднее выяснилось, что в придачу к уголовному на журналистку завели административное дело из-за комментария в TikTok.


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