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Суд в Уфе оштрафовал рэпера Face* за отсутствие иноагентской маркировки

фото ЗакС политика Суд в Уфе оштрафовал рэпера Face* за отсутствие иноагентской маркировки

Кировский райсуд Уфы оштрафовал на 10 тысяч рублей Ивана Дремина*, также известного как рэпер Face*, передает 15 июля ТАСС. Причиной взыскания послужило отсутствие уведомления об иноагентском статусе исполнителя в посте, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".

По версии следствия, Face* писал в соцсети "ВКонтакте" о событиях на Украине. "Информация, публикуемая рэпером, относилась к спецоперации, проводимой на территории Украины, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. — При этом не указал на то, что публикация выполняется иноагентом, чем нарушил закон о СМИ".

В результате музыканта оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Face* был включен в список иноагентов в начале апреля. Незадолго до этого он удалил свою музыку с российских стриминговых платформ, объяснив свое решение нежеланием "работать с прогосударственными музыкальными сервисами". В начале года стало известно о его отъезде из России.

*Минюст внес Ивана Дремина в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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