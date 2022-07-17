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В Петербурге зафиксировано свыше 400 новых пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге зафиксировано свыше 400 новых пациентов с COVID-19

Количество заражений коронавирусом в Петербурге продолжает расти, следует из сводки федерального оперштаба от 17 июля. Согласно официальным данным, в городе выявлено 435 новых пациентов с ковидом, что заметно больше 364 больных, о которых оперштаб отчитался в субботу.

При этом за сутки было госпитализировано 33 петербуржца, а выздоровели 62 пациента. За 24 часа в городе коронавирус унес жизни восьми человек.

Что касается данных по всей России, то за сутки в стране зарегистрировано 4 664 новых случая коронавируса (в субботу — 4 698). Госпитализация потребовалась 705 пациентам, излечились 2 483 человека. Всего по стране за этот период от последствий заболевания скончались 46 человек.

Накануне стало известно о том, что заболеваемость ковидом в Петербурге вернулась к майским показателям.


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