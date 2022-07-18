На Delivery Club составили протокол из-за утечки личных данных клиентов

Роскомнадзор составил административный протокол на сервис доставки Delivery Club из-за утечки персональных данных клиентов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В действиях компании чиновники увидели нарушения ч. 1 ст. 13.11 КоАП, по которой ее могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.

Отметим, что с начала года данные клиентов Delivery Club и "Яндекс.Еды" утекали в интернет несколько раз. "Яндекс.Еду" за это штрафовали на 60 тысяч рублей. Роскомнадзор ранее блокировал страницы, на которых появлялись персональные данные пользователей сервисов. В мае стало известно, что представители РКН участвуют в написании законопроекта, ужесточающего ответственность за такого рода утечки.