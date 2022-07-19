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Новости 10:39

МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

фото ЗакС политика МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона, информация об этом содержится в базе данных силового ведомства.

"Гордон Дмитрий Ильич. Разыскивается по статье УК. Мужчина. Украинец. Дата рождения: 21.10.1967. Место рождения: Украина, г. Киев", — сообщается в карточке журналиста.

В рамках какого уголовного разбирательства проводится розыск, в базе не конкретизируется.

В конце марта Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела в отношении Гордона — о "фейках" про Вооруженные силы России (ст. 207.3 УК РФ), о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ), а также о возбуждении ненависти по признакам национальности (ст. 282 УК РФ).

Дмитрий Гордон, напомним также, в начале апреля пополнил список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Добавим также, что в конце мая депутат Госдумы от Ленобласти предложила создать реестр "русофобских авторов": Гордона, по её мнению, следует включить туда одним из первых.


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