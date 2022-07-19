Росздравнадзор рекомендовал активизировать в регионах вакцинацию от ковида

Росздравнадзор обратился к регионам с рекомендацией более активно проводить вакцинацию от коронавируса, а заодно проверить наличие необходимых для лечения инфекции препаратов, говорится в Telegram-канале службы со ссылкой на ее главу Аллу Самойлову. Заявление последней прозвучало 19 июля в ходе рабочего совещания с территориальными органами Росздравнадзора.

По словам Самойловой, невзирая на подъем заболеваемости коронавирусом, не все российские регионы предпринимают меры для противодействия распространению инфекции. Чиновница заявила о необходимости активизировать вакцинацию, а также провести кампанию о необходимости прививания.

"Территориальным органам Росздравнадзора совместно с региональными органами власти нужно проверить в субъектах РФ наличие необходимых для лечения ковида лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения", — добавила Самойлова.

Сегодня же Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве пяти случаев заболеванием подвариантом "Кентавр" штамма "Омикрон" коронавируса. "Забор материала датирован июлем. <...> У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет", — проинформировали в службе.

Ранее петербургский комитет по здравоохранению призвал горожан вакцинироваться от ковида, пока в прививочных пунктах не скопились длинные очереди.