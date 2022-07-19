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Суд в Москве оставил без изменений приговор Олегу Навальному

фото ЗакС политика Суд в Москве оставил без изменений приговор Олегу Навальному

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе принятые ранее судебные решения в отношении Олега Навального, брата оппозиционера Алексея Навального, принятые по так называемому "санитарному делу" передает 19 июля "Интерфакс".

Как заявили агентству в суде, кассационная жалоба защиты Олега Навального осталась без внимания. Адвокат Никос Параскевов уточнил, что речь шла о вынесенном приговоре и апелляционном постановлении.

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы назначил Навальному наказание в виде одного года условно за призывы к несанкционированным акциям 23 января 2021 года, связанным с возвращением его брата в Россию. В феврале 2022 года Люблинский суд Москвы заменил ему условный срок реальным. Позже это решение было опротестовано защитой.

Сам Олег Навальный в настоящее время находится за пределами России.


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