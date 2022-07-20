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За год уровень прожиточного минимума в Петербурге вырос на 21,5%

фото ЗакС политика За год уровень прожиточного минимума в Петербурге вырос на 21,5%

В 2022 году уровень прожиточного минимума на душу населения в Петербурге увеличился на 21,5%, рассказал у себя в Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

Прожиточный минимум на душу населения в Петербурге в 2022 году вырос на 21,5%. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Также чиновник напомнил, что в этом году существенно возросло количество петербуржцев, которые имеют право на дополнительные меры региональной соцподдержки.

"Рост прожиточного минимума на душу населения в Санкт-Петербурге составил 21,5% относительно 2021 года. Ежемесячные социальные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет уже получают родители 36,7 тысяч детей. На исполнение соответствующего решения президента с мая 2022 года направлено 1,2 млрд рублей", — поделился Корабельников.

Вице-губернатор также отметил, что Смольный получил 1,3 тыс. заявлений на заключение социальных контрактов. Почти по 900 заявлениям принято положительное решение. Около 40% соцконтрактов заключены по направлению "индивидуальная предпринимательская деятельность".

Напомним, в январе петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в города. Его величина утверждалась на отметке 13,1 тысяч рублей, для трудоспособного населения — 14,3 тысяч рублей, для пенсионеров — 11,3 тысяч рублей, для детей — 12,7 тысяч рублей.


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