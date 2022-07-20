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Выборы 2021

Муниципал 16:59

Коллеги-кандидаты в Выборгском районе

фото ЗакС политика Коллеги-кандидаты в Выборгском районе

В муниципалитеты Выборгского района снова подались бюджетники. После выборов 2019 года здесь избирались в основном главврачи местных больниц, директора школ и работники детсадов. На дополнительные выборы решили заявиться их коллеги не только по призванию, но и по учреждениям. Как формируются профессиональные "кланы" среди кандидатов на севере города — в материале ЗАКС.Ру. 

С начала приема документов территориальными избиркомами от претендентов в муниципальные советы прошло уже две недели. Если на юге Петербурга пока практически нет кандидатов (по данным ГАС "Выборы" в МО "город Пушкин" и МО "Ивановский" заявились по одному самовыдвиженцу), то на севере их полно. Сейчас самый востребованный муниципалитет — МО "Светлановское", где числятся 19 самовыдвиженцев. Также популярны оказались МО "Шувалово-Озерки" и МО "№15". Все три муниципалитета находятся в Выборгском районе Петербурга. Большинство из претендентов — работники бюджетных организаций. Иногда одних и тех же. 

Например, среди самовыдвиженцев в МО № 15 больше половины — работники районных детских садов. Некоторые из их коллег уже заседают в муниципальном совете. 

Из яслей в муниципалитет

Дополнительными выборами в МО № 15, где собираются разыграть два мандата, особенно заинтересовались в детских садах. По данным ГАС "Выборы" из шести кандидатов — четверо работают в дошкольных образовательных учреждениях. Наиболее интересный претендент из них — заведующая детским садом №101 Юлия Быкова. Ее предшественник на этом посту — действующий глава муниципалитета Сергей Виноградов. На выборы в 2019 году он шел от "Единой России", будучи руководителем этого детского сада. 

Быкова сообщила ЗАКС.Ру, что самостоятельно решила выдвинуть свою кандидатуру на дополнительные выборы. 

- Да, приняла такое решение. Посмотрела информацию на сайте, ознакомилась, решила выдвинуть свою кандидатуру, - сказала Быкова. 

Рассказывать о причинах своего интересах к местному самоуправлению она не стала. По ее словам, в этот день в детский сад пришли "контролирующие органы", и ей было не очень удобно разговаривать.  

Детский сад № 2 комбинированного вида Выборгского района тоже подготовил своих кандидатов в МО №15. Этот детсад на дополнительных выборах будут представлять сразу двое работников: воспитатели Юлия Мягкова и Светлана Ефремова. Обе "дружат" с Виноградовым в социальной сети "ВКонтакте". 

Глава МО Виноградов рассказал ЗАКС.Ру, что никакой поддержки кандидатам от детсада не оказывал, но согласился, что в ГАС есть "знакомые фамилии". Он считает, что интерес работников бюджетных учреждений вызван работой на территории муниципалитета. 

- Знаю точно по себе, что возглавляю муниципалитет, в котором родился и прожил всю свою сознательную жизнь. Понимал, чего я могу. Поэтому для себя такое решение выбрал. Другие желающие так же, я так подозреваю, готовы помогать на благо своего муниципалитета, - заявил Виноградов. 

Четвертая кандидатка в МО №15 от детсада — заместитель заведующего детского сада №32 Надежда Шарова. Ее начальница Ольга Проскурина тоже неравнодушна к электоральным процессам. В 2015 году она пыталась избраться в пятый созыв в МО №15. 

Врачебный кабинет в МО 

Сейчас большинство мандатов в МО № 15 принадлежит представителями сферы здравоохранения. Там числятся восемь сотрудников больниц и поликлиник. Например, главный врач поликлиники № 97 Илья Мастеров и его заместитель по экономическим вопросам Ирина Мамушкина. К ним в совет хочет попасть еще один коллега — врач-методист кабинета ЭВН и КМП Александр Андреев.  

Андреев не стал отвечать на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о том, почему он решил принять участие в выборах. 

На этом депутатские амбиции работников 97-й поликлиники не заканчиваются. Документовед Леонид Власов попробует свои силы в МО "Светлановское". Получить оперативный комментарий от работника поликлиники не удалось.

Дерматолог, библиотекарь и риэлтер

На довыборы в МО "Светлановское" тоже подались люди определенных профессий. Это врачи, бюджетники из учреждений дополнительного образования, библиотек. Еще заявились трое из агентства недвижимости. На довыборах в сентябре здесь выберут двух мундепов. 

Так, из кожно-венерологического диспансера № 10 в "Светлановское" идут два работника: начальник финансово-экономического отдела Марина Богачева и врач-дерматовенеролог Илья Матвиенко. 

Кроме того, в совет пытается избраться заместитель главного врача по медицинской части из детской городской поликлиники № 11 Инесса Максименко. В совете с 2019 года заседает главврач этой больницы Наталья Маханова, избранная от "Единой России". 

Еще трое самовыдвиженцев трудятся в ООО Агентство недвижимости "ПИК". Это гендиректор компании Ирина Тихонова, ее зам по правовым вопросам Екатерина Маркелова и инженер Екатерина Шевчик. В 2019 году Тихонова и Шевчик уже пытались избраться в местный совет. 

В МО "Шувалово-Озерки", где в сентябре также намерены добрать двух мундепов, ситуация с составом совета немного иная. Там, в отличие от перечисленных муниципалитетов, преобладают не только работники детских садов и медучреждений, но и преподаватели колледжей и вузов. В этих довыборах сотрудники учебных заведений и библиотек тоже будут участвовать. 

На муниципальных выборах 2019 года главным "поставщиком" сотрудников бюджетных организаций была "Единая Россия". Сейчас в партии предпочитают определять своих представителей после праймериз. Единороссы считают, что таким образом сделают отбор кандидатов более качественным и прозрачным. В партии обещали назвать имена кандидатов вечером 20 июля. В этот раз без бюджетников тоже не обошлось. Например, в МО № 7 выдвинут заведующего отделением городской поликлиники № 4 Андрея Гурчина и директора школы № 27 Светлану Филиппову.

На дополнительные выборы на данный момент заявились порядка 70 самовыдвиженцев. Зарегистрированные партии только начинают направлять своих кандидатов с документами в ТИК. Из-за коротких сроков подготовки (о голосовании стало известно менее чем за три месяца) не все успели как следует уделить внимание выбору своих представителей. 

Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Светлановское
МО Шувалово-Озерки
МО №15
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Виноградов Сергей Николаевич
Пока еще нет голосов...
Мамушкина Ирина Витальевна
Пока еще нет голосов...
Мастеров Илья Сергеевич
Пока еще нет голосов...
Маханова Наталья Юрьевна
Упоминаемые персоны
Виноградов Сергей Николаевич 
Мамушкина Ирина Витальевна
Мастеров Илья Сергеевич 
Маханова Наталья Юрьевна 

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