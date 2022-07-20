Коллеги-кандидаты в Выборгском районе

В муниципалитеты Выборгского района снова подались бюджетники. После выборов 2019 года здесь избирались в основном главврачи местных больниц, директора школ и работники детсадов. На дополнительные выборы решили заявиться их коллеги не только по призванию, но и по учреждениям. Как формируются профессиональные "кланы" среди кандидатов на севере города — в материале ЗАКС.Ру.

С начала приема документов территориальными избиркомами от претендентов в муниципальные советы прошло уже две недели. Если на юге Петербурга пока практически нет кандидатов (по данным ГАС "Выборы" в МО "город Пушкин" и МО "Ивановский" заявились по одному самовыдвиженцу), то на севере их полно. Сейчас самый востребованный муниципалитет — МО "Светлановское", где числятся 19 самовыдвиженцев. Также популярны оказались МО "Шувалово-Озерки" и МО "№15". Все три муниципалитета находятся в Выборгском районе Петербурга. Большинство из претендентов — работники бюджетных организаций. Иногда одних и тех же.

Например, среди самовыдвиженцев в МО № 15 больше половины — работники районных детских садов. Некоторые из их коллег уже заседают в муниципальном совете.

Из яслей в муниципалитет

Дополнительными выборами в МО № 15, где собираются разыграть два мандата, особенно заинтересовались в детских садах. По данным ГАС "Выборы" из шести кандидатов — четверо работают в дошкольных образовательных учреждениях. Наиболее интересный претендент из них — заведующая детским садом №101 Юлия Быкова. Ее предшественник на этом посту — действующий глава муниципалитета Сергей Виноградов. На выборы в 2019 году он шел от "Единой России", будучи руководителем этого детского сада.

Быкова сообщила ЗАКС.Ру, что самостоятельно решила выдвинуть свою кандидатуру на дополнительные выборы.

- Да, приняла такое решение. Посмотрела информацию на сайте, ознакомилась, решила выдвинуть свою кандидатуру, - сказала Быкова.

Рассказывать о причинах своего интересах к местному самоуправлению она не стала. По ее словам, в этот день в детский сад пришли "контролирующие органы", и ей было не очень удобно разговаривать.

Детский сад № 2 комбинированного вида Выборгского района тоже подготовил своих кандидатов в МО №15. Этот детсад на дополнительных выборах будут представлять сразу двое работников: воспитатели Юлия Мягкова и Светлана Ефремова. Обе "дружат" с Виноградовым в социальной сети "ВКонтакте".

Глава МО Виноградов рассказал ЗАКС.Ру, что никакой поддержки кандидатам от детсада не оказывал, но согласился, что в ГАС есть "знакомые фамилии". Он считает, что интерес работников бюджетных учреждений вызван работой на территории муниципалитета.

- Знаю точно по себе, что возглавляю муниципалитет, в котором родился и прожил всю свою сознательную жизнь. Понимал, чего я могу. Поэтому для себя такое решение выбрал. Другие желающие так же, я так подозреваю, готовы помогать на благо своего муниципалитета, - заявил Виноградов.

Четвертая кандидатка в МО №15 от детсада — заместитель заведующего детского сада №32 Надежда Шарова. Ее начальница Ольга Проскурина тоже неравнодушна к электоральным процессам. В 2015 году она пыталась избраться в пятый созыв в МО №15.

Врачебный кабинет в МО

Сейчас большинство мандатов в МО № 15 принадлежит представителями сферы здравоохранения. Там числятся восемь сотрудников больниц и поликлиник. Например, главный врач поликлиники № 97 Илья Мастеров и его заместитель по экономическим вопросам Ирина Мамушкина. К ним в совет хочет попасть еще один коллега — врач-методист кабинета ЭВН и КМП Александр Андреев.

Андреев не стал отвечать на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о том, почему он решил принять участие в выборах.

На этом депутатские амбиции работников 97-й поликлиники не заканчиваются. Документовед Леонид Власов попробует свои силы в МО "Светлановское". Получить оперативный комментарий от работника поликлиники не удалось.

Дерматолог, библиотекарь и риэлтер

На довыборы в МО "Светлановское" тоже подались люди определенных профессий. Это врачи, бюджетники из учреждений дополнительного образования, библиотек. Еще заявились трое из агентства недвижимости. На довыборах в сентябре здесь выберут двух мундепов.

Так, из кожно-венерологического диспансера № 10 в "Светлановское" идут два работника: начальник финансово-экономического отдела Марина Богачева и врач-дерматовенеролог Илья Матвиенко.

Кроме того, в совет пытается избраться заместитель главного врача по медицинской части из детской городской поликлиники № 11 Инесса Максименко. В совете с 2019 года заседает главврач этой больницы Наталья Маханова, избранная от "Единой России".

Еще трое самовыдвиженцев трудятся в ООО Агентство недвижимости "ПИК". Это гендиректор компании Ирина Тихонова, ее зам по правовым вопросам Екатерина Маркелова и инженер Екатерина Шевчик. В 2019 году Тихонова и Шевчик уже пытались избраться в местный совет.

В МО "Шувалово-Озерки", где в сентябре также намерены добрать двух мундепов, ситуация с составом совета немного иная. Там, в отличие от перечисленных муниципалитетов, преобладают не только работники детских садов и медучреждений, но и преподаватели колледжей и вузов. В этих довыборах сотрудники учебных заведений и библиотек тоже будут участвовать.

На муниципальных выборах 2019 года главным "поставщиком" сотрудников бюджетных организаций была "Единая Россия". Сейчас в партии предпочитают определять своих представителей после праймериз. Единороссы считают, что таким образом сделают отбор кандидатов более качественным и прозрачным. В партии обещали назвать имена кандидатов вечером 20 июля. В этот раз без бюджетников тоже не обошлось. Например, в МО № 7 выдвинут заведующего отделением городской поликлиники № 4 Андрея Гурчина и директора школы № 27 Светлану Филиппову.

На дополнительные выборы на данный момент заявились порядка 70 самовыдвиженцев. Зарегистрированные партии только начинают направлять своих кандидатов с документами в ТИК. Из-за коротких сроков подготовки (о голосовании стало известно менее чем за три месяца) не все успели как следует уделить внимание выбору своих представителей.

Константин Леньков