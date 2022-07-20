В петербургских ПНИ трудоустроено менее 20% трудоспособных подопечных

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова, нынешним летом активно следящая за обстановкой в психоневрологических интернатах и их структурных подразделениях, получила ответ на свой запрос от комитета по социальной политике. Как сообщается на сайте правозащитницы, ей рассказали, что на сегодняшний день все противоэпидемические ограничения отменены во всех восьми городских ПНИ. Таким образом, подопечные принимают на территории соцучреждений близких людей и сами беспрепятственно покидают их стены.

При этом ситуация с трудоустройством обитателей интернатов остается напряженной: из 1433 трудоспособных подопечных имеют занятость только 253 человека (145 мужчин и 108 женщин). Большинство из работающих устроились в штат ПНИ.

"То, что комитет признает проблему и проявляет заинтересованность в ее решении вселяет надежду, что ситуацию можно будет изменить, но, боюсь, силами одних интернатов это сделать не получится, нужно привлекать специалистов в сфере занятости и, конечно же, НКО", - прокомментировала собранные данные Агапитова.

Отметим, что в конце июня подопечные Центра социальной реабилитации инвалидов в поселке Молодежное, подведомственного ПНИ №6, пожаловались омбудсмену на продолжавшие действовать коронавирусные ограничения и постоянное вынужденное безделье. При этом большинство антиковидных мер в Петербурге утратили силу в конце мая.

фото: ombudsman.spb.ru