Из-за санкций объем поставок стройматериалов в Калининград может упасть вчетверо

Из-за запрета на транзит грузов в Калининград, введенного литовскими властями, объем поставок стройматериалов в область может снизиться вчетверо. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минстроя. На сегодняшний день у региона имеется запас стройматериалов, однако на долгосрочную перспективу он не рассчитан.

"По предварительной оценке, наиболее чувствительным называют запрет на перевозку цемента и других стройматериалов, стали и железа, древесины, строительной химии, в том числе красок и растворителей", - рассказали в министерстве.

Кроме того, следствием проблем со снабжением может стать подорожание стройматериалов на 10-20%. Из-за изменения логистических цепочек и перехода на поставки по воде увеличатся и сроки транзита грузов.

"При отправлении из Калининграда рейсы нечем грузить, что делает их экономически неэффективными. При этом в направлении региона железнодорожные паромы загружены на 100 % как минимум до конца июля", - добавили в ведомстве.

Напомним, что с 18 июня Литва перестала пропускать по железным дорогам в Калининградскую область товары сразу из нескольких категорий. Российские официальные лица и государственные СМИ называют этот поступок "блокадой". В свою очередь, литовские чиновники объяснили его необходимостью соблюдать общеевропейские санкции. Российские власти, требовавшие вернуть транзит, пообещали принять ответные меры в отношении Литвы.