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Муниципал 13:13

Швец предложил Линченко и Бельскому организовать круглый стол по проблемам реновации

фото ЗакС политика Швец предложил Линченко и Бельскому организовать круглый стол по проблемам реновации

Глава МО № 72 Павел Швец выступил с инициативой организовать круглый стол, посвященный обсуждению закона Петербург о комплексном развитии территорий. Соответствующие предложения депутат направил вице-губернатору Николаю Линченко и спикеру Заксобрания Александру Бельскому, а заодно и руководству местного отделения ОНФ.

Копию письма, отправленного на имя Линченко, Швец опубликовал 21 июля в своем Telegram-канале. В тексте он пишет, что закон о реновации "вызывает массовое возмущение граждан с связи с возможным переселением из квартир в любое место в пределах Санкт-Петербурга". По его словам, норма вызывает тревогу из-за опасений о возможных нарушениях жилищных и имущественных прав горожан.

Швец полагает, что в сложившихся условиях необходимо "объективное и всестороннее" обсуждение положений закона о реновации и порядка их исполнения. По его мысли, это послужит целям "максимально полного и достоверного информирования граждан о том, каким образом будут учитываться их права при реализации нового закона".

Для обсуждения закона мундеп считает нужным провести круглый стол с участием представителей профильных комитетов Смольного, депутатов Госдумы и петербургского ЗакСа, а также муниципальных депутатов и представителей общественности.

Законопроект о комплексном развитии территорий был окончательно принят на внеочередном заседании петербургского Заксобрания 29 июня. Новая норма не оставила петербуржцев безучастными, недовольные люди принялись объединяться для противодействия возможной реновации. Более подробно о ситуации читайте в материале ЗАКС.Ру.


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