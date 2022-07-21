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Новости 13:28

Песков заявил, что у Путина "все нормально" со здоровьем

фото ЗакС политика Песков заявил, что у Путина "все нормально" со здоровьем

У президента Владимира Путина все хорошо со здоровьем, заявил 21 июля его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сообщения зарубежных СМИ об обратном он назвал "утками".

"У него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные "специалисты" в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные "утки" насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как "утки". Мы об этом говорим", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил журналистам, что Путин "слишком здоров". "Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", — сообщил он журналистам.


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