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Новости 18:08

Критикующие реновацию петербургские активисты разбили протестную палатку на фоне новостроек

фото ЗакС политика Критикующие реновацию петербургские активисты разбили протестную палатку на фоне новостроек

Активисты из движения "Молодой Петербург" провели акцию протеста против принятого закона о реновации, позволяющего сносить даже не признанные аварийными хрущевки 1957-1970-х годов постройки с переселением жильцов в другие районы. Успешность намечающейся реформы ее критики уже сравнили с качеством уборки снега в городе и успешностью транспортной реформы.

"Ровно так же сейчас происходит с законом о реновации, согласно которому людям по итогу в лучшем случае достанется палатка на окраине. Но даже и тут активисты "Молодого Петербурга" сделали работу за чиновников, уже подготовив "Дом для беженцев-переселенцев"", - пояснили авторы перформанса его концепцию.

По мнению молодых противников новой реформы, она обречена быть непопулярной. Поэтому им кажется, что таким способом от губернатора Александра Беглова хотят избавиться.

Подробнее о законе о реновации и других протестах против него читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: Молодой Петербург / Telegram


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