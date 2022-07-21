Критикующие реновацию петербургские активисты разбили протестную палатку на фоне новостроек

Активисты из движения "Молодой Петербург" провели акцию протеста против принятого закона о реновации, позволяющего сносить даже не признанные аварийными хрущевки 1957-1970-х годов постройки с переселением жильцов в другие районы. Успешность намечающейся реформы ее критики уже сравнили с качеством уборки снега в городе и успешностью транспортной реформы.

"Ровно так же сейчас происходит с законом о реновации, согласно которому людям по итогу в лучшем случае достанется палатка на окраине. Но даже и тут активисты "Молодого Петербурга" сделали работу за чиновников, уже подготовив "Дом для беженцев-переселенцев"", - пояснили авторы перформанса его концепцию.

По мнению молодых противников новой реформы, она обречена быть непопулярной. Поэтому им кажется, что таким способом от губернатора Александра Беглова хотят избавиться.

Подробнее о законе о реновации и других протестах против него читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: Молодой Петербург / Telegram