ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:54

Численность избирателей в Петербурге выросла на 17 тысяч человек

фото ЗакС политика Численность избирателей в Петербурге выросла на 17 тысяч человек

В Петербурге по состоянию на 1 июля 2022 года зарегистрировано 3 898 058 избирателей. За год количество участников выборов и референдумов выросло всего на 29 тысяч человек. За последние полгода — на 17 тысяч. 

Больше всего избирателей по-прежнему проживает в Приморском районе — там насчитали 445 тысяч человек. На территории района находится и самый населенный муниципалитет. В МО № 65 могут проголосовать 129 тысяч человек. Меньше всего избирателей в Кронштадтском районе — всего 36 тысяч человек. Самый маленький муниципалитет — посёлок Серово. Там активным избирательным правом обладают 77 человек.  

В муниципалитетах, где в сентябре должны пройти дополнительные выборы, численность избирателей практически не изменилась. В среднем количество потенциальных участников в голосовании прибавилось менее чем на тысячу избирателей. 

Напомним, в Единый день голосования собираются определить 38 новых депутатов в 17 муниципалитетах. По состоянию на  утро 22 июля на выборы заявились 91 самовыдвиженец и 123 кандидата от политических объединений. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама