Численность избирателей в Петербурге выросла на 17 тысяч человек

В Петербурге по состоянию на 1 июля 2022 года зарегистрировано 3 898 058 избирателей. За год количество участников выборов и референдумов выросло всего на 29 тысяч человек. За последние полгода — на 17 тысяч.

Больше всего избирателей по-прежнему проживает в Приморском районе — там насчитали 445 тысяч человек. На территории района находится и самый населенный муниципалитет. В МО № 65 могут проголосовать 129 тысяч человек. Меньше всего избирателей в Кронштадтском районе — всего 36 тысяч человек. Самый маленький муниципалитет — посёлок Серово. Там активным избирательным правом обладают 77 человек.

В муниципалитетах, где в сентябре должны пройти дополнительные выборы, численность избирателей практически не изменилась. В среднем количество потенциальных участников в голосовании прибавилось менее чем на тысячу избирателей.

Напомним, в Единый день голосования собираются определить 38 новых депутатов в 17 муниципалитетах. По состоянию на утро 22 июля на выборы заявились 91 самовыдвиженец и 123 кандидата от политических объединений.

Константин Леньков