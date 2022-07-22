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Новости 17:51

Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона

фото ЗакС политика Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона

Басманный суд Москвы заочно отправил под арест украинского журналиста Дмитрия Гордона по ряду уголовных дел, которые в его отношении возбуждены в России, пишет РИА "Новости".

19 июля МВД РФ объявило Гордона в розыск. Тогда не сообщалось, в рамках какого разбирательства было принято такое решение.

В конце марта Следственный комитет возбудил три уголовных дела в отношении журналиста — о "фейках" про Вооруженные силы России (ст. 207.3 УК РФ), о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ), а также о возбуждении ненависти по признакам национальности (ст. 282 УК РФ).

Гордон, добавим также, начале апреля пополнил список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.


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