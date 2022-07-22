Бывший депутат ЗакСа Щербакова заявилась на муниципальные выборы

В ГАС "Выборы" появилась информации о выдвижении в местный совет МО "Большая Охта" Марии Щербаковой. Она станет кандидатом от "Единой России".

Щербакова была депутатом Заксобрания Петербурга с 2016 по 2021 год. В городском парламенте она руководила комиссией по экологии. До этого Щербакова 16 лет была главой Центрального района Петербурга. Еще раньше возглавляла жилищный комитет и Красногвардейский район, в состав которого входит МО "Большая Охта".

При подаче документов Щербакова указала, что в настоящее время находится на пенсии.

На дополнительных выборах в местный совет "Большой Охты" будет разыгран один мандат. Всего довыборы в сентябре пройдут в 17 муниципалитетах Петербурга.