ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:54

Экс-редактор Первого канала Овсянникова сообщила о слежке за собой

фото ЗакС политика Экс-редактор Первого канала Овсянникова сообщила о слежке за собой

Журналистка Марина Овсянникова написала пост о сменяющих друг друга подозрительных автомобилях, которые круглосуточно паркуются у шлагбаума ее дома в коттеджном поселке. Ее опасения подтвердили и охранник, и адвокат Дмитрий Захватов. По данным охранника, серые автомобили дежурят у ворот не менее пяти дней. Со своей стороны, адвокат рассказал о случаях, когда его подзащитные решались на знакомство с "наружкой" и даже угощали участников слежки едой.

"Вот теперь сижу и думаю, может кофе и сэнгвичи ребятам отнести? Или в магазин их отправить? Чего они уже шестой день зря в машине сидят? Может продуктов мне привезут или траву на участке покосят?" - задается вопросами бывший редактор Первого канала.

Отметим, что на прошлой неделе Овсянникову задержали и составили на нее уже второй протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Первое такое дело принесло ей международную известность: его завели в марте после пацифистской акции в прямом эфире новостей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама