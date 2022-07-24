Экс-редактор Первого канала Овсянникова сообщила о слежке за собой

Журналистка Марина Овсянникова написала пост о сменяющих друг друга подозрительных автомобилях, которые круглосуточно паркуются у шлагбаума ее дома в коттеджном поселке. Ее опасения подтвердили и охранник, и адвокат Дмитрий Захватов. По данным охранника, серые автомобили дежурят у ворот не менее пяти дней. Со своей стороны, адвокат рассказал о случаях, когда его подзащитные решались на знакомство с "наружкой" и даже угощали участников слежки едой.

"Вот теперь сижу и думаю, может кофе и сэнгвичи ребятам отнести? Или в магазин их отправить? Чего они уже шестой день зря в машине сидят? Может продуктов мне привезут или траву на участке покосят?" - задается вопросами бывший редактор Первого канала.

Отметим, что на прошлой неделе Овсянникову задержали и составили на нее уже второй протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Первое такое дело принесло ей международную известность: его завели в марте после пацифистской акции в прямом эфире новостей.