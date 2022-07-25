Попова заявила о незначительном заполнении коечного фонда на фоне роста заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости коронавирусом с распространением в России новых, более заразных подвариантов штамма "омикрон", передает 25 июля "Интерфакс".

"Учитывая ситуацию, которая, как мы и предполагали, как и прогнозировали, с приходом новых высококонтагиозных геновариантов коронавируса "омикрона", безусловно ситуация характеризуется увеличением общего количества заболевших", — заявила она.

При этом Попова отметила, что рост заболеваемости ковидом не приводит к переполнению стационаров — по ее словам, увеличение коечного фонда, наблюдаемое в стране, "совершенно незначительное".

"Мы видим, что заболевание протекает не очень тяжело", — резюмировала она.

Попутно глава Роспотребнадзора объявила, что существующие в России тесты позволяют выявить "все новые геноварианты "омикрона"", благодаря чему "здесь мы абсолютно защищены".

Ранее в Минздраве рекомендовали ревакцинироваться компонентом "Спутника V", отличным от того, который использовался при прививке в прошлый раз.