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Baza: Минздрав возвращает масочный режим в медучреждениях

фото ЗакС политика Baza: Минздрав возвращает масочный режим в медучреждениях

Минздрав возвращает масочный режим в российские медучреждения, рассказала 25 июля Baza со ссылкой на итоги заседания оперштаба при министерстве, состоявшегося 14 июля. Участники мероприятия под руководством главы ведомства Михаила Мурашко постановили вернуть строгий противоэпидемический режим в поликлиники и больницы, утверждает издание.

По данным онлайн-СМИ, во всех медучреждениях вводится масочный режим и разделение потоков пациентов. Сотрудникам, работающим с потенциально заразными больными, следует носить защитные щитки, респираторы и маски. Требование ношения масок возвращается и применительно к посетителям, рассказала корреспондентке издания сотрудница одного из московских медучреждений.

Как пишет Baza, к работе в антиковидном режиме уже вернулись ряд российских медучреждений.

Между тем, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, невзирая на рост заболеваемости, количество занятых мест в стационарах увеличивается не сильно.


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