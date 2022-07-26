В 12 районах Петербурга увеличат число благоустроенных территорий

В двенадцати районах Северной столицы будет увеличено число облагороженных территорий, информирует пресс-служба городской администрации.

В Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Курортном, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Петроградском, Пушкинском и Приморском районах возрастёт количество территорий, в границах которых работы по благоустройству, а также установку фонарей будут контролировать местные районные администрации. Данная мера должна повысить качество и комфорт городской среды.

Формирование перечня мест, которым требуется благоустройство, осуществлялось на основе обращений петербуржцев, добавили также в Смольном.