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Новости 12:59

В 12 районах Петербурга увеличат число благоустроенных территорий

фото ЗакС политика В 12 районах Петербурга увеличат число благоустроенных территорий

В двенадцати районах Северной столицы будет увеличено число облагороженных территорий, информирует пресс-служба городской администрации.

В Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Курортном, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Петроградском, Пушкинском и Приморском районах возрастёт количество территорий, в границах которых работы по благоустройству, а также установку фонарей будут контролировать местные районные администрации. Данная мера должна повысить качество и комфорт городской среды.

Формирование перечня мест, которым требуется благоустройство, осуществлялось на основе обращений петербуржцев, добавили также в Смольном.


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