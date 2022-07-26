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Роспотребнадзор рекомендовал носить защитные маски людям из групп риска

фото ЗакС политика Роспотребнадзор рекомендовал носить защитные маски людям из групп риска

В сводке об эпидситуации от 26 июля Роспотребнадзор рекомендовал представителям уязвимых групп граждан носить в общественных местах защитные маски. Кроме того, служба напомнила гражданам о необходимости прохождения ревакцинации от ковида.

"В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма "Омикрон", сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также использованию антисептических средств", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В стране остается в силе действие рекомендации гражданам ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев, добавили в санитарной службе.

Всего по итогам 29-й недели 2022 года в России зафиксировано немногим меньше 44 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. "Показатель заболеваемости составил 29,97 на 100 тысяч населения, что на 48,9 % выше, чем на прошлой неделе и на 50,2 % выше, чем в среднем за последние четыре недели", — уточнили в РПН.

Накануне появились сообщения о возвращении требования соблюдать масочный режим на территории российских медучреждений.


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