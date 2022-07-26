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Неизвестные повесили похоронный венок на дверь калининградскому активисту

фото ЗакС политика Неизвестные повесили похоронный венок на дверь калининградскому активисту

Активист из Калининграда Кирилл Сухоруков рассказал проекту "ОВД-Инфо"* 26 июля о том, что неизвестные повесили на его входную дверь похоронный венок. Помимо этого,  анонимы прикрепили к дверному полотну плакат со словами "Предатель, бойся", буквы Z и V на листах бумаги, а заодно и две фотографии мужчины, одну из которых перечеркнули красным крестом.

Это не первый случай за последние месяцы, когда критически настроенные граждане обнаруживают подобные послания на своих дверях. Так, например, в конце марта неизвестные оставили послания на двери петербургской активистки Дарьи Хейкинен, попутно облив полотно зеленкой, залив замки монтажной пеной и вывалив перед входом кучу навоза.

В апреле некие граждане исписали стену магазина в селе Русско-Высоцкое в Ломоносовском районе Ленобласти, принадлежащего оппозиционно настроенному предпринимателю Дмитрию Скурихину. Попутно они также оставили ему под дверью кучу навоза. До этого на двери в квартиру экс-главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова** появилась наклейка с оскорблением на немецком языке, а под дверью журналист обнаружил свиную голову в парике.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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