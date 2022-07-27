КГИОП потребовал демонтажа ларьков в Таврическом саду

Руководство КГИОП обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием, обращенным к ООО "Проджетто Итальяно". Чиновники добиваются ликвидации трех торговых точек, расположенных в Таврическом саду, который признан объектом культурного наследия федерального значения. Об этом говорится на сайте КГИОП.

В ходе рейда, совершенного в середине месяца, представители комитета установили, что ларьки на колесах располагаются в трех разных концах сада и нарушают федеральное законодательство о памятниках истории и культуры. КГИОП не давал разрешения на размещение торговых точек.

Комитет требует, чтобы ларьки убрали с территории сада в течение десяти дней с момента удовлетворения его иска. В случае неисполнения этого решения у суда просят штрафовать ответчика на 100 тысяч рублей ежедневно.

фото: kgiop.gov.spb.ru