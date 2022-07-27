В Петербурге набирают инициативную группу для референдума по реновации

Петербургский справедливоросс Надежда Тихонова опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором она рассуждает о принятом ЗакСом законопроекте о так называемой реновации. Экс-депутат убеждена, что его положения отвечают интересам застройщиков, а не горожан, констатируя, что любой дом 1957-1970 годов постройки может быть приговорен к сносу.

"Федеральный закон, на который опирались петербургские депутаты, позволяет не добиваться согласия 100% жителей дома. Если 2/3 согласились, то остальных выселят принудительно", - напоминает секретарь бюро регионального отделения партии.

Тихонова также обращает внимание, что речь в законе идет о развитии целых кварталов: таким образом, сносом одной попавшей в программу хрущевки в том или ином квартале дело может не ограничиться. Желающих инициировать общегородской референдум по вопросу реновации справедливоросс зовет заполнить специальную форму. Для создания инициативной группы достаточно трехсот поданных анкет.

На неделе спикер ЗакСа Александр Бельский пообещал коллегам провести в стенах Мариинского дворца специальное совещание, посвященное резонансному закону. Подробнее о планирующейся реновации читайте в материале ЗАКС.Ру.