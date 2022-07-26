В ЗакСе хотят собрать совещание по вопросу реновации

Совещание на тему принятого закона о комплексном развитии территорий (КРТ) планируют провести в Заксобрании Петербурга в ближайшее время, сообщил ЗАКС.Ру депутат от "Яблока" Борис Вишневский. По его словам, спикер городского парламента Александр Бельский говорил о таком намерении на недавней встрече депутатов с вице-губернатором Николаем Линченко и после нее.

- Это обсуждалось, и Бельский прямо сказал, что будет организовано по этим вопросам в самое ближайшее время совещание в ЗакСе. Он понимает, что это надо обсуждать и что это очень серьезная тема, - сказал Вишневский.

"Яблочник" также отметил, что по итогу встречи с вице-губернатором удалось сойтись только в одном: необходимо сделать всё для полной "прозрачности" и достоверности собраний в жилых домах по вопросу о КРТ.

Бельский после мероприятия с Линченко заявил, что жители хрущевок стали волноваться из-за недостаточной информации о реновации.

"Нужно проводить разъяснительную работу с нашими гражданами, объяснять им, как именно будут приниматься решения о включении в комплексное развитие территорий. Первое, что необходимо понимать: закон носит рамочный характер и приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Второе: мы должны гарантировать соблюдение прав всех жителей при реализации этой программы", - передала слова спикера пресс-служба ЗакСа.

Напомним, принятый в конце летней сессии городского парламента новый закон Петербурга о реновации вызвал недовольство жителей спальных районов. Согласно документу, под снос могут попасть любые панельные дома типовой застройки 1957-1970 годов. При этом закон позволяет переселять их жителей в другие районы. В Смольном в ответ на возмущение граждан заявили, что проект КРТ будет реализован не в течение ближайших 1,5 лет и что положения принятого закона будут уточнены подзаконными актами.