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Новости 10:42

Большая часть петербуржцев не одобряют возвращение масочного режима

фото ЗакС политика Большая часть петербуржцев не одобряют возвращение масочного режима

Согласно проведённому компанией SuperJob социальному опросу, даже несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, подавляющее большинство жителей Петербурга (45%) отрицательно относятся к возвращению масочного режима в городе. Обратного мнения придерживаются 24%.

Ратуют за режим обязательного ношения СИЗ в основном женщины (28%), при этом только 23% мужчин одобряют эту идею. Высказываются в пользу масочного режима чаще горожане моложе 34 лет (32%), нежели чем петербуржцы старше 45 лет (17%).

В то же время среди вакцинировавшихся поддерживают масочный режим трое из десяти опрошенных.

Ранее появились сообщения о возвращении требования соблюдать масочный режим на территории российских медучреждений.


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