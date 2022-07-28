Большая часть петербуржцев не одобряют возвращение масочного режима

Согласно проведённому компанией SuperJob социальному опросу, даже несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, подавляющее большинство жителей Петербурга (45%) отрицательно относятся к возвращению масочного режима в городе. Обратного мнения придерживаются 24%.

Ратуют за режим обязательного ношения СИЗ в основном женщины (28%), при этом только 23% мужчин одобряют эту идею. Высказываются в пользу масочного режима чаще горожане моложе 34 лет (32%), нежели чем петербуржцы старше 45 лет (17%).

В то же время среди вакцинировавшихся поддерживают масочный режим трое из десяти опрошенных.

Ранее появились сообщения о возвращении требования соблюдать масочный режим на территории российских медучреждений.