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В "Метрострое Северной столицы" отчитались о завершении части работ на "Театральной" и "Казаковской"

фото ЗакС политика В "Метрострое Северной столицы" отчитались о завершении части работ на "Театральной" и "Казаковской"

Петербургские метростроители отчитались о завершении ряда работ по проходке на будущих станциях метро "Юго-Западная" ("Казаковская") и "Театральная", информирует пресс-служба "Метростроя Северной столицы" (МССС).

Так, на Красносельско-Калининской линии построили последний из трёх станционных тоннелей "Юго-Западной". Отныне работникам предстоит оборудовать проходы из центрального тоннеля к боковым, по которым в дальнейшем пассажиры будут попадать на платформы станции.

Говоря о "Театральной", в МССС сообщили, что на ней было завершено обустройство бокового станционного тоннеля второго пути, в результате чего все три станционных тоннеля стали полностью готовыми.

Напомним, в середине июня сообщалось о том, что петербуржцы определились с местом расположения вестибюля станции "Театральная". Позднее в Смольном сообщили, что выбрали место под второй вестибюль "Приморской". Затем власти Петербурга рассказали, где планируют построить станцию метро "Гавань".


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