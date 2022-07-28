Борис Пиотровский опубликовал фото из Мариуполя

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский вечером 28 июля опубликовал в своем Telegram-канале фотографии из Мариуполя. На одном из снимков чиновник позирует на фоне входа в Мариупольский городской сад. В описании Пиотровский рассказал, как рабочие восстанавливают город после боевых действий.

- День за днём совместными усилиями жителей Мариуполя и специалистов из Петербурга жизнь возвращается в город. По улицам уже ездит, подаренный Санкт-Петербургом, общественный транспорт, горожане возвращаются в парки, восстанавливают работу магазины. Уже 1 сентября дети пойдут в школу. Ещё очень много всего предстоит сделать, но нет сомнения, что мы справимся, - написал чиновник.

Он отметил, что сейчас над восстановлением города трудятся порядка 1500 человек и сотни машин спецтехники.

ЗАКС.Ру поинтересовался у Пиотровского о целях визита, а также собирается ли вице-губернатор, курирующий в Петербурге вопросы культуры и спорта, посетить местный Драмтеатр, который Смольный обещал восстановить. Получить оперативный комментарий не удалось.

Напомним, Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с назначенным ДНР руководством Мариуполем, в рамках которого возьмется за восстановление Октябрьского района города. В частности, туда уже отправили партию строительной техники.

Константин Леньков