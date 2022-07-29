В Петербурге увеличили количество коек для больных коронавирусом

В городской больнице № 20 развернуто 50 коек для приема пациентов с коронавирусом, сообщил 29 июля комитет по здравоохранению. Новые места готовы к поступлению больных с нынешнего дня.

"С сегодняшнего дня развёрнуто 50 коек для приема больных с коронавирусной инфекцией в городской больнице № 20 (поликлиническое отделение 42 на улице Ленсовета, 54/2)", — говорится в сообщении комздрава в Telegram.

Накануне прием пациентов с ковидом возобновил корпус-трансформер госпиталя для ветеранов войн, где было подготовлено 120 коек.

Всего на текущий момент в Петербурге развернуто 1 309 коек для пациентов с коронавирусом. Лечение в стационарах проходят 975 горожан. За прошедшие сутки было выписано 73 пациента, а поступили 128 больных. В реанимации находятся 139 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 17 человек.