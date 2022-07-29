ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:19

В Петербурге увеличили количество коек для больных коронавирусом

фото ЗакС политика В Петербурге увеличили количество коек для больных коронавирусом

В городской больнице № 20 развернуто 50 коек для приема пациентов с коронавирусом, сообщил 29 июля комитет по здравоохранению. Новые места готовы к поступлению больных с нынешнего дня.

"С сегодняшнего дня развёрнуто 50 коек для приема больных с коронавирусной инфекцией в городской больнице № 20 (поликлиническое отделение 42 на улице Ленсовета, 54/2)", — говорится в сообщении комздрава в Telegram.

Накануне прием пациентов с ковидом возобновил корпус-трансформер госпиталя для ветеранов войн, где было подготовлено 120 коек.

Всего на текущий момент в Петербурге развернуто 1 309 коек для пациентов с коронавирусом. Лечение в стационарах проходят 975 горожан. За прошедшие сутки было выписано 73 пациента, а поступили 128 больных. В реанимации находятся 139 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 17 человек.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама