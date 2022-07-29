В редакцию "Фонтанки" прислали букет из четного количества черных роз

Редакция петербургского издания "Фонтанка" сообщила, что ей прислали необычный подарок в виде букета из восьми черных эквадорских роз. Послание адресовано журналисту Николаю Кудину, а отправил его некто Алексей Сергеевич.

Коллеги Кудина предполагают, что букет может быть реакцией на материал Кудина о бывшем топ-менеджере ПАО "ГИТ", который стал фигурантом дела о мошенничестве. Публикацию интернет-портал выпустил накануне.

"Автору подарка спешим сообщить: его вкус в редакции высоко оценили", - отмечается в Telegram-канале "Фонтанки".

Ранее аналогичный букет, только из красных роз, редакция получала после другого текста Кудина на ту же тему.