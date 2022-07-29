Правозащитники признали политзаключенным арестованного по делу о фейках документалиста Королева

Петербургский документалист Всеволод Королев признан политическим заключенным, говорится 29 июля в сообщении проекта "Поддержка политзеков. Мемориал", образованного после ликвидации ПЦ "Мемориал"*.

"Мы считаем политзаключённым питерского поэта и документалиста, арестованного по статье о "фейках" о российской армии", — проинформировали правозащитники в своем Telegram-канале.

Королев был арестован решением Выборгского райсуда Петербурга 13 июля сроком на два месяца. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ). Под стражей он пробудет до 11 сентября.

Уголовное дело против петербуржца было заведено из-за его постов в соцсети "ВКонтакте", где он будто бы публиковал недостоверные сведения о спецоперации на Украине. За это ему может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал политзаключенными православного блогера, иеромонаха РПЦ Иоанна Курмоярова и оппозиционера Илью Яшина**. Оба они арестованы по заведенным делам о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента