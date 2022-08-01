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Новости 11:54

Объединенная сеть кинотеатров начнет показывать "кинопродукт" с голливудскими лентами

фото ЗакС политика Объединенная сеть кинотеатров начнет показывать "кинопродукт" с голливудскими лентами

Начиная с 1 августа объединенная сеть "Формула кино" и "Синема парк" приступит к показу так называемого "кинопродукта" — сеансов с демонстрацией российского и зарубежного фильмов, пишет в понедельник "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора киносети Алексея Васясина.

По словам Васясина, первым "кинопродуктом" станет показ российской ленты "Кощей. Начало" и американского мультфильма "Миньоны: Грювитация". В дальнейшем сеть планирует расширить предложение, включив в него другие фильмы кинокомпаний, покинувших российский рынок.

Во время сеанса первым будет демонстрироваться российский фильм, а спустя непродолжительный перерыв — зарубежный, рассказал гендиректор сети. При этом иностранные ленты будут показываться в формате видеоматериала. "Видеоматериалы не требуют прокатного удостоверения", — уточнил Васясин. Целью акции он назвал повышение дохода российского кино и привлечение внимания Минкульта "для разработки мер поддержки кинотеатров по выходу из создавшейся ситуации".


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