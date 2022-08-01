Фигурант дела "Весны" Максимов покинул Россию

Новгородский активист движения "Весна" Роман Максимов, который проходит по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК), покинул Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в ночь на 1 августа. С начала мая молодой человек находился под запретом определенных действий.

Вместе с Максимовым под следствием числятся петербургские активисты движения Валентин Хорошенин и Евгений Затеев.

Их задержали по делу о создании НКО, посягающей на права граждан, накануне празднования Дня Победы. Их доставили в Москву для допроса в Следственном комитете. 11 мая Басманный районный суд назначил им запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Им запретили покидать жилище с 20:00 до 8:00, пользоваться интернетом и телефоном, общаться с другими активистами "Весны" и приходить на мероприятия, организованные движением.

Как сообщали в "Весне", позже следователи обзванивали активистов, связанных с движением, с предложением выступить в качестве свидетелей по делу в отношении их соратников.